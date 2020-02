The Independent - Kumail Nanjiani z główną rolą w thrillerze politycznym

Kumail Nanjiani (The Lovebirds) zakończył prace nad filmem The Eternals, a teraz przyjął nową rolę w filmie The Independent. Będzie to thriller polityczny, gdzie Nanjiaini wcieli się w dziennikarza pełnego ideałów, który natknie się na ślad spisku politycznego obejmującego szeroką skalę i to w momencie, kiedy pierwszy niezależny kandydat jest bliski zostania prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Za kamerą filmu stanie nominowana do nagrody Emmy za film dokumentalny Woli narodu: Elekcja Baracka Obamy, Amy Rice. Za scenariusz odpowiedzialny jest Evan Parter. Data rozpoczęcia zdjęć nie jest jeszcze znana, podobnie jak reszta obsady.