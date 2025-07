Legenda Vox Machiny zakończy się na 5. sezonie. Nowy spin-off w drodze!

fot. Prime Video

Legenda Vox Machiny to wysoko oceniana animacja, która jest oparta na pierwszej kampanii Dungeons & Dragons z serialu internetowego Critical Role. 4. sezon będzie mieć premierę w 2026 roku, ale już teraz Prime Video zamówiło 5. serią, która będzie też ostatnią dla tego tytułu.

Czytaj więcej: Percy Jackson - zwiastun 2. sezonu serialu fantasy. Wojna, rozmach i morze potworów

Trzeci sezon Legendy Vox Machiny zakończył się ostatecznym pokonaniem przez grupę złych smoków z Chroma Conclave. W czwartym sezonie bohaterowie rozproszeni są po całym świecie, ponieważ wyruszyli w odmienne podróże. Jednak gdy Exandrię dotyka katastrofalne zagrożenie, muszą się zjednoczyć, by stawić czoła wrogowi mroczniejszemu, niż mogliby sobie wyobrazić. Travis Willingham i Sam Riegel, którzy oprócz podkładania głosu swoim postaciom, pisali też scenariusze do serialu, podczas San Diego Comic Con powiedzieli:

To rzadkość, aby serial telewizyjny opowiadał kompletną historię, od początku do końca, dokładnie tak, jak ją sobie wyobrażano. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym fanom, naszym partnerom z Prime Video i sponsorom z Kickstartera za tchnięcie życia w ten serial i przekształcenie tępaków z Vox Machiny w legendy animacji.

fot. Amazon Prime Video

The Mighty Nein - nowy spin-off

Ponadto podczas SDCC ogłoszono, że nowa animacja pt. The Mighty Nein będzie mieć premierę 19 listopada na Prime Video. Nowe postacie zjednoczą się niechętnie we wspólnej misji. Kampania będzie rozgrywać się w tym samym świecie co Vox Machina, ale na innym kontynencie.

W spin-offie usłyszymy tych samych aktorów głosowych co w oryginale. Laura Bailey wcieli się w Jester Lavorre, Travis Willingham gra Fjorda Stone'a, a Sam Riegel udzieli głosu Nott the Brave. Ponadto usłyszymy Marishę Ray jako Beauregard Lionett, Taliesina Jaffe'a jako Mollymauka Tealeafa i Ashley Johnson jako Yashę Nydoorin. W gościnnych rolach w pierwszym sezonie wystąpią: Mark Strong, Alan Cumming, Tim McGraw, Anika Noni Rose, Ming-Na Wen, Auli’i Cravalho, Rahul Kohli, Robbie Daymond i Jonathan Frakes.

W opisie możemy przeczytać:

The Mighty Nein opowiada historię grupy zbiegów i wyrzutków, powiązanych sekretami i bliznami. Kiedy jednak potężny, tajemny relikt znany jako "The Beacon" wpada w niebezpieczne ręce, bohaterowie muszą nauczyć się współpracować, aby ocalić królestwo i zapobiec rozpadowi samej rzeczywistości.