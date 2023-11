The Knick wróci z 3. sezonem? Szanse są nikłe

materiały prasowe

Podczas wczorajszego Showcase Max, zorganizowanego w Nowym Jorku dla dziennikarzy z całego świata, Casey Bloys, Chairman & CEO, podzielił się informacjami na temat dalszych losów serialu The Knick. Produkcja stworzona przez Jacka Amiela i Michaela Beglera, wyreżyserowana przez Stevena Soderbergha, doczekała się jak na razie dwóch sezonów, z czego ostatni miał swoją premierę w 2015 roku. Od tego czasu wciąż dostajemy informacje, że prace nad 3. sezonem trwają. Podsyca je sam Soderbergh, mówiąc, że scenariusz nowej odsłony jest już prawie skończony. Poniekąd potwierdził to Casey Bloys:

W ostatnim czasie przedstawiono nam kilka scenariuszy potencjalnego 3. sezonu. Jednak żaden z nich nam się nie spodobał. Co za tym idzie, na razie nie mamy w planach kontynuowania tego serialu. Choć nie przekreślamy szans na to, że kiedyś do niego wrócimy.

To oznacza, że żywot The Knick – w którym wystąpili Clive Owen, Andre Holland, Jeremy Bobb, Eve Hewson i Michael Angarano – prawdopodobnie dobiegł końca. Przynajmniej na HBO Max. Być może twórcy będą szukać dla niego innego domu. Jednak to też jest raczej mało prawdopodobne.

The Knick – o czym jest serial?

Akcja serialu osadzona jest w Nowym Jorku, w szpitalu Knickerbocker, w pierwszych latach XX wieku, gdy nie istniały antybiotyki, a umieralność pacjentów była zatrważająco wysoka. Dr John Thackery wprowadza własne, pionierskie rozwiązania medyczne, jednocześnie zmagając się z uzależnieniem od kokainy. Thackery stoi na czele młodego, odważnego zespołu, w skład którego wchodzą: jego protegowany Everett Gallinger, młody Bertie Chickering Jr. oraz Algernon Edwards – obiecujący chirurg z Europy, który wbrew woli Thackery’ego zostaje włączony do zespołu. Galerię charakterystycznych postaci serialu uzupełniają Cornelia Robertson, córka dobroczyńcy szpitala; gburowaty kierowca ambulansu Tom Cleary; Lucy Elkins, nowa twarz w zespole pielęgniarek; szemrany zarządca szpitala Herman Barrow, oraz siostra Harriet, pielęgniarka, która nie obawia się mówić, co myśli.