The Last Kumite - pełny zwiastun. Legendy kina kopanego w stylu Krwawego sportu

fot. materiały prasowe

Reklama

The Last Kumite to projekt dla każdego, kto oglądał kino oparte na sztukach walki z at 80. i 90. Wszystko sfinansowano przez fanów gatunku w kampanii crowdfundingowej. Inspiracją twórców było zrobienie czegoś, co będzie mieć klimat i akcję takich klasyków jak Krwawy sport czy Kickboxer z Jean Claude'em Van Damme'em.

W pełnym zwiastunie oraz w samym filmie, ma za atmosferę odpowiadać muzyka. Tworzy ją Paul Hertzog, czyli człowiek pracujący przy dwóch wspomnianych hitach. Wspomaga go Stan Bush, który nagrał na potrzeby filmu nowe utwory. Jego piosenki również w tamtych filmach grały w tle.

The Last Kumite - pełny zwiastun

The Last Kumite - obsada

A to tak naprawdę coś, przez co żaden fan kina klasy B nie przejdzie obojętnie. Na ekranie w akcji zobaczymy takie legendy gatunku jak: Cynthia Rothrock, Billy Blanks, Kurt McKinney (kultowe Bez odwrotu, w którym bił Van Damme'a!), Michel Qissi (Tong Po!), Abdel Qissi (czarny charakter w Lionheart i The Quest!) i Matthias Hues ponownie w roli złoczyńcy.

Obok nich na ekranie pojawią się David "Bolo Jr" Yeung - czyli syn legendarnego Bolo Yeunga, a także Mike Möller, czyli talent w sztukach walki z Niemiec. Głównego bohater zagra również Niemiec, Mathis Landwehr.

The Last Kumite - opis fabuły

Historia skupia się na Michaelu Riversie, który ma dobre umiejętności w sztukach walki. Zostaje on zmuszony do walki w nielegalnym turnieju, by uratować swoją córkę. Odkrywa jednak, że każdy uczestnik ma takie same motywacje, gdy na szale rzucone jest życie ich bliskich.

The Last Kumite - premiera światowa odbedzie się 16 maja 2024 roku, gdy film zostanie wydany w Niemczech na Blu-ray. Na razie nie wiadomo, kiedy debiut w innych krajach. W planach też emisja w platformach streaingowych i VOD.