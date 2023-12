The Last Kumite - zwiastun filmu dla fanów Krwawego sportu. Blanks, Rothrock, Hues i inne gwiazdy kina sztuk walki

fot. materiały prasowe

The Last Kumite to film nawiązujący do kina sztuk walki z lat 80. i 90., na którym wychowywało się pokolenie fanów popkultury. Krwawy sport, Kickboxer i inne klasyki, które po dziś dzień są uniwersalnie kochane przez wielbicieli kina akcji. Twórcom nie tylko zależało, by zrobić coś nawiązującego do tego klimatu, ale też coś, co pod kątem realizacji i tworzenia walk jest utrzymane w tym samym autentycznym stylu. Reżyser mówi, że celem było nawiązanie do stylów Krwawego sportu. Kickboxera oraz kultowego Bez odwrotu. Budżet zebrano w akcji crowdfundingowej na Kickstarterze, więc wpłacał każdy, kto chciał dołożyć się do realizacji tej wizji.

The Last Kumite - opis fabuły

Historia skupia się na Michaelu Riversie, który ma dobre umiejętności w sztukach walki. Zostaje on zmuszony do walki w nielegalnym turnieju, by uratować swoją córkę. Odkrywa jednak, że każdy uczestnik ma takie same motywacje, gdy na szale rzucone jest życie ich bliskich.

The Last Kumite - obsada

A to tak naprawdę coś, przez co żaden fan kina klasy B nie przejdzie obojętnie. Na ekranie w akcji zobaczymy takie legendy gatunku jak: Cynthia Rothrock, Billy Blanks, Kurt McKinney (wspomniane Bez odwrotu, w którym prał Van Damme'a!), Michel Qissi (Tong Po!), Abdel Qissi (czarny charakter w Lionheart i The Quest!) i Matthias Hues ponownie w roli czarnego charakteru. Obok nich na ekranie pojawią się David "Bolo Jr" Yeung - tak, to syn legendarnego Bolo Yeunga, a także Mike Möller, czyli talent w sztukach walki z Niemiec. Głównego bohater zagra również Niemiec, Mathis Landwehr.

The Last Kumite - zwiastun

The Last Kumite - ekipa filmowa

Za muzykę odpowiada Paul Hertzog. Nie kojarzycie? Na pewno w pamięci wciąż gra Wam jego klimatyczna muzyka z klasyków Krwawy sport i Kickboxer! To on zadba, by film miał ten klimat. Co więcej, człowiek, którego piosenki brzmiały w tych klasykach, czyli Stan Bush nagrał na potrzeby filmu nowe utwory.

Reżyserem jest człowiek pracujący w kinie akcji od wielu lat. Ross W. Clarkson jako operator uczył się tworzenia kina sztuk walki między innymi od Isaaca Florentine'a, będąc w ekipie jego uznanych przez widzów filmów: Undisputed 2 i 3 oraz Ninja.

The Last Kumite - premiera wiosną 2024 roku na VOD.