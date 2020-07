The Last Mercenary - Jean Claude Van Damme w filmie Netflixa. To... komedia

Flickr

The Last Mercenary ma być komedią napakowaną akcją, więc jest to gatunkowy miks. Za kamerą stoi David Charbon (The Other Side of the Tracks), który napisał scenariusz z Ismaëlem Sy Savaném.Jean-Claude Van Damme gra główną rolę, a w obsadzie są też Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazza, Patrick Timsit, Eric Judor i Miou-Miou.

Bohaterem jest tajemniczy były agent (Jean Claude Van Damme), który pilnie musi wrócić do Francji, kiedy jego syn (Decazza) zostaje fałszywie oskarżony o handel narkotykami i bronią. Nastąpiło to w efekcie pomyłki ze strony nadgorliwego biurokraty (Ivanov) i działań mafii.

Charbon w oświadczeniu tłumaczy, że chce, aby jego produkcja była powrotem do komedii akcji z lat 80. i 90. Chodzi mu o wszelkie klasyki gatunku z prawdziwymi popisami kaskaderskimi i dużą dawką humoru.

A tak komentuje angaż sam Van Damme:

- The Last Mercenary to niesamowicie ekscytujący projekt, który pozwoli mi wejść w nowy gatunek. Zawsze byłem fanem filmów Jeana-Paula Belmondo i mam nadzieję, że wniosę coś swojego w gatunek komedii akcji. Scenariusz Davida Charbona łączy to wszystko w bardzo udany sposób - piękna historia z emocjami, dużo akcji i dużo humoru.

The Last Mercenary - data premiery nie jest znana.