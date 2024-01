The Last of Us - Bella Ramsey chwali nowych aktorów. Wspomina jej dziwne spotkanie z Kaitlyn Dever

fot. HBO

Przygotowania do rozpoczęcia prac na planie drugiego sezonu The Last of Us już ruszyły. Jeszcze przed startem zdjęć HBO ujawniło nazwiska nowych aktorów, którzy dołączyli do obsady, wśród których znalazła się Kaitlyn Dever, Young Mazino, czy Isabela Merced. W najnowszym wywiadzie dla Total Film Isabela Merced miała okazję po raz pierwszy opowiedzieć o swoich wrażeniach dotyczących nowych aktorów.

The Last of Us - Bella Ramsey o swoich nowych kolegach z planu 2. sezonu

Aktorka przyznała, że jest zadowolona, z kim przyjdzie jej współpracować na planie:

Jestem niesamowicie zadowolona z tego, kto został obsadzony. To dla mnie ekscytujące. Cieszę się, że do naszej rodziny dołączyła cała nowa grupa ludzi. To będzie świetna zabawa.

Ramsey opowiedziała również historię jej pierwszego spotkania z Kaitlyn Dever, która w serialu wcieli się w Abby Anderson:

Spotkałam Kaitlyn na pewnej gali w najgłupszym możliwym miejscu. Akurat czekałam na samochód, kiedy zobaczyłam Kaitlyn. Wiedziałam, że w tamtym momencie rozmawiali z nią o castingu, więc po prostu powiedziałam szeptem: „Hej” i wymieniliśmy się numerami telefonów. Ona jest znakomita, Isabel i Young także. Jestem bardzo podekscytowana perspektywą współpracy z nimi wszystkimi.

The Last of Us - premiery drugiego sezonu doczekamy się w 2025 roku.