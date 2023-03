The Last of Us - easter eggi w 8. odcinku serialu. David, kanibalizm i... dwóch Joelów?

fot. HBO

Przedostatni odcinek serialu The Last of Us obfitował w wiele mocnych, zapadających w pamięć scen. Nic w tym dziwnego, bo wzięto tu na tapet równie emocjonujący fragment gry, w którym Ellie trafia w sam środek grupy kanibali, na czele z ich liderem, Davidem. Twórcy, podobnie jak w poprzednich epizodach, tak i tutaj zdecydowali się dość wiernie przedstawić znane wydarzenia, choć nie zabrakło pewnych zmian i rozwinięcia niektórych wątków. To właśnie postać Davida wiele na tym zyskała, bo stał się on dzięki temu jeszcze bardziej przerażającym antagonistą.

Oczywiście w ósmym odcinku nie zabrakło też kilku ciekawych easter eggów na czele z pewnym cameo, które bez wątpienia ucieszyło wielu fanów produkcji Naughty Dog. Zobaczcie, co jeszcze skryto w przedostatnim epizodzie pierwszego sezonu.

The Last of Us - easter eggi w 8. odcinku serialu HBO

Tytuł odcinka "Kiedy jesteś w potrzebie", który w rozwiniętej wersji widzimy później na banerze znajdującym się w jednym z budynków, doskonale pasuje do postaci Davida. Serial przedstawił go jako lidera kultu, który na swój sposób "pomagał" swojej grupie i zapewniał im żywność.

Finałowy odcinek The Last of Us zadebiutuje na w Polsce na platformie HBO Max w najbliższy poniedziałek, 13 marca.

