The Last of Us: sezon 2, odcinek 7 - easter eggi. Most w przestworzach, moment wycięty z gry i inne

Finałowy odcinek 2. sezonu serialu The Last of Us zawitał w ostatni poniedziałek maja 2025 roku na platformę Max. To obecnie jeden z najgorzej ocenianych epizodów z całej produkcji, który został skrytykowany w mediach społecznościowych przez fanów materiału źródłowego. Oglądalność również spadła, choć tutaj HBO liczy na wzrost wyświetleń i podtrzymanie bardzo dobrej średniej.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 7 (finał sezonu) - recenzja spoilerowa

To już ostatni raz w tym roku, gdy zebraliśmy dla Was easter eggi przygotowane przez serwis BuzzFeed. W ostatnim odcinku The Last of Us wiele się wydarzyło. Od dramatu związanego z ranami i ciążą Diny, przez poszukiwanie Abby i zamordowanie jej dwójki przyjaciół, aż po nieoczekiwaną śmierć Jessego i cliffhanger zapowiadający 3. sezon skupiony na postaci Kaitlyn Dever.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 7 (finał sezonu) - easter eggi

Wiele momentów w tym epizodzie zostało przeniesionych żywcem z gry - opatrywanie Ellie, kłótnia z Jessem oraz jego późniejsza śmierć. Niektóre jednak wprowadziły znaczące zmiany względem materiału źródłowego - przypadkowe postrzelenie Mel zamiast zabicia jej w samoobronie czy nieoczekiwane trafienie Ellie na wyspę Serafitów. Co jeszcze można było znaleźć w tym odcinku? Sprawdźcie sami.