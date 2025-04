Horror Piątek trzynastego wraca po 16 latach! Ważna aktualizacja

fot. New Line Cinema

Brad Caleb Kane opublikował w swoich mediach społecznościowych aktualizację na temat Crystal Lake. Na zamieszczonym przez niego zdjęciu widać roboczą wersję scenariusza serialu z logo znanego studia A24. „Biura produkcyjne Crystal Lake są oficjalne otwarte. To się naprawdę dzieje. MACZETY DLA WSZYSTKICH!” poinformował podekscytowany showrunner w opisie.

To oznacza, że seria Piątek trzynastego powróci po 16 latach. Taka długa przerwa wynika między innymi z zakulisowych problemów, takich jak walka o prawa do marki. Scenariusz nowej odsłony franczyzy zostanie oparty na postaciach stworzonych przez Victora Millera, autora oryginalnego horroru z 1980 roku. Napisał go Brad Caleb Kane, który jest również showrunnerem serialu. Na koncie ma takie produkcje jak Tokyo Vice, Fringe: Na granicy światów czy Piraci.

O czym opowiada fabuła? Linda Cardellini zagra panią Voorhees. Została opisana jako matka, która zrezygnowała z kariery wokalnej, aby wychować dziecko o specjalnych potrzebach. Bohaterka przechodzi mroczną przemianę, gdy traci syna, którym oczywiście jest nikt inny, jak sam Jason Voorhees. Sam serial ma być „rozszerzonym prequelem” oryginalnej serii Piątek trzynastego. Za produkcję są odpowiedzialne A24 i Peacock.