The Last of Us - matka Ellie pojawi się w finale 1. sezonu! Jest zdjęcie - wybór aktorki pokochają fani gry

Finał 1. sezonu The Last of Us zbliża się wielkimi krokami. Stacja HBO właśnie udostępniła w sieci zdjęcia z 9. odcinka zatytułowanego Look for the Light. Na jednym z nich widzimy matkę Ellie o imieniu Anna, w której rolę wcieli się Ashley Johnson. Wybór aktorki nie jest przypadkowy - to właśnie Johnson podłożyła głos samej Ellie w grach studia Naughty Dog. Szczegóły jej występu owiane są tajemnicą; nie wiemy, czy rodzicielkę głównej bohaterki zobaczymy w ramach retrospekcji, czy też twórcy zdecydują się odejść od materiału źródłowego i powiązać tę postać z zasadniczą osią fabularną w nieoczekiwany sposób.

The Last of Us - zdjęcia z 9. odcinka pierwszego sezonu

The Last of Us - zdjęcia z 9. odcinka

O postaci matki Ellie w uniwersum The Last of Us mówi się niewiele - informacje na jej temat pochodzą z rozmów innych bohaterów i odkrywanych w toku gry notatek. Wiemy jedynie, że była ona przyjaciółką Marlene, której powierzyła opiekę nad swoją córką. Sama Anna zmarła w trakcie porodu.

Serwis Comicbook raportuje tymczasem, że The Last of Us na portalu IMDb umacnia swoją pozycję jako najwyżej ocenianej przez odbiorców adaptacji gry wideo w historii - w poniższym rankingu pod uwagę wzięto zarówno średnią ocen samej gry, jak i jej ekranowej adaptacji.

Najwyżej oceniane adaptacje gier wideo w historii [RANKING]

12. The Legend of Zelda (1989; serial); średnia ocen serialu na IMDb - 6,0; średnia ocen gry - 8,6; łączna średnia ocen - 7,3

