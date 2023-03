The Last of Us - dlaczego Ellie jest odporna na zarażenie? Serial HBO daje odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO

W The Last of Us Joel zajmuje się ochroną Ellie, która jest odporna na zarażenie kordycepsem, grzybem, który doprowadził do globalnej apokalipsy. W grach nigdy nie wyjaśniono, dlaczego młoda dziewczyna nie uległa przemianie pomimo ugryzienia, ale już w serialu sytuacja wygląda inaczej. W finale pierwszego sezonu pojawiło się bowiem potencjalne wyjaśnienie tej wyjątkowej zdolności Ellie.

The Last of Us - jak serial wyjaśnia odporność Ellie na zarażenie?

W początkowej scenie 9. odcinka widzimy Annę, matkę Ellie. Kobieta zostaje zaatakowana i ugryziona w momencie porodu. Jak wyjaśnia później Marlene, w tej sytuacji najprawdopodobniej doszło do wytworzenia w jej mózgu chemicznych przekaźników, które sprawiają, że dziewczyna traktowana jest przez kordycepsa jako osoba już zarażona, co tłumaczy jej odporność. Dlatego też Świetlikom zależało na przeprowadzeniu operacji i pozyskaniu tych przekaźników, by następnie wykorzystać je do stworzenia lekarstwa.

