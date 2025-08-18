The Last of Us - Kaitlyn Dever nie mogła patrzeć na scenę śmierci Joela. Pedro Pascal komentuje
Perdo Pascal i Kaitlyn Dever opowiedzieli o swoich wrażeniach z kręcenia sceny śmierci Joela w 2. sezonie The Last of Us, która wywołała dużo kontrowersji wśród widzów.
Podczas niedzielnej gali, na której wręczono nominacje Emmy dla HBO Max za 2. sezon The Last of Us, aktorzy i twórcy mieli okazję odnieść się do szokujących i kontrowersyjnych wydarzeń, które miały miejsce w tej serii. Przypomnijmy, że Joel, główny bohater serialu, został zamordowany przez Abby z zemsty za jej ojca.
Pedro Pascal o kręceniu sceny śmierci Joela
Pedro Pascal opowiedział o kręceniu tej ważnej sceny, w której jego bohater ginie.
Pascal dodał, że nie miał wątpliwości, że Kaitlyn Dever, która wcieliła się w Abby, zrobi furorę, bo widział ją wcześniej w akcji. Mieli okazję cieszyć się swoją pracą, być partnerami scenicznymi w czymś tak intensywnym. Przyznał, że to była świetna zabawa.
W The Last of Us między pierwszym a drugim sezonem nastąpił przeskok czasowy. Dobre stosunki między Joelem a Ellie się popsuły, ponieważ byli fizycznie rozdzieleni przez długi czas. Później ich relacja nie była już taka sama. Pascal przyznał, że było to dziwnie bolesne w sposób, którego nie doświadczył w poprzednich pracach. Było to magiczne i bolesne, co pomogło w odgrywaniu tego.
Craig Mazin był pod wrażeniem tej brutalnej sceny - szczególnie ujęcia, gdy Dever odwróciła się, aby spojrzeć na kije golfowe i wtedy popłynęła łza. Również aktora odniosła się do tego momentu, w którym Ellie szlochała nad martwym ciałem Joela. Zwróciła się wtedy do Pedro Pascala i Belli Ramsey.
Kaitlyn Dever o przygotowaniach do roli Abby
Dever opowiedziała również o swoich przygotowaniach do roli:
Następnie odniosła się do sceny mordowania Joela:
The Last of Us - dwa sezony są dostępne na HBO Max.
