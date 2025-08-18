fot. HBO

Reklama

Podczas niedzielnej gali, na której wręczono nominacje Emmy dla HBO Max za 2. sezon The Last of Us, aktorzy i twórcy mieli okazję odnieść się do szokujących i kontrowersyjnych wydarzeń, które miały miejsce w tej serii. Przypomnijmy, że Joel, główny bohater serialu, został zamordowany przez Abby z zemsty za jej ojca.

Czytaj więcej: Kiedy premiera 3. sezonu The Last of Us? Prezes HBO Max podaje termin

Pedro Pascal o kręceniu sceny śmierci Joela

Pedro Pascal opowiedział o kręceniu tej ważnej sceny, w której jego bohater ginie.

Jesteś tak bardzo wciągnięty w to, że tracisz z oczu, co to będzie oznaczać, gdy widzowie telewizyjni zobaczą drugi odcinek drugiego sezonu. Pomyślałem sobie: "Cóż, wszyscy wiedzą, że to się wydarzy", bo po prostu żyłem z tym przez tak długi czas. Myślę, że wynika to z faktu, że nikt z nas tak naprawdę o tym nie myślał podczas kręcenia. Po prostu byliśmy naprawdę wciągnięci w tę historię.

Pascal dodał, że nie miał wątpliwości, że Kaitlyn Dever, która wcieliła się w Abby, zrobi furorę, bo widział ją wcześniej w akcji. Mieli okazję cieszyć się swoją pracą, być partnerami scenicznymi w czymś tak intensywnym. Przyznał, że to była świetna zabawa.

fot. HBO

W The Last of Us między pierwszym a drugim sezonem nastąpił przeskok czasowy. Dobre stosunki między Joelem a Ellie się popsuły, ponieważ byli fizycznie rozdzieleni przez długi czas. Później ich relacja nie była już taka sama. Pascal przyznał, że było to dziwnie bolesne w sposób, którego nie doświadczył w poprzednich pracach. Było to magiczne i bolesne, co pomogło w odgrywaniu tego.

Craig Mazin był pod wrażeniem tej brutalnej sceny - szczególnie ujęcia, gdy Dever odwróciła się, aby spojrzeć na kije golfowe i wtedy popłynęła łza. Również aktora odniosła się do tego momentu, w którym Ellie szlochała nad martwym ciałem Joela. Zwróciła się wtedy do Pedro Pascala i Belli Ramsey.

Jak Joel tam leżał martwy, nie wiem, jak wy to zrobiliście. Musiałam wyjść z pomieszczenia. Nie mogłam na to patrzeć. Nie wiem, jak to zrobiliście.

Kaitlyn Dever o przygotowaniach do roli Abby

Dever opowiedziała również o swoich przygotowaniach do roli:

Najważniejszą rzeczą dla mnie, kiedy grałam Abby i przygotowywałam się do jej roli, było skupienie się na jej żałobie. Chciałam, żeby ludzie mogli to naprawdę zobaczyć, poczuć i zrozumieć, jak głęboki jest jej ból, ile czasu spędziła na myśleniu o tym, obsesyjnym rozpamiętywaniu tego i dokładnym kalkulowaniu, co powie i co zrobi, kiedy stanie twarzą w twarz z Joelem.

fot. HBO

Następnie odniosła się do sceny mordowania Joela:

Był moment pod sam koniec, kiedy zabija Joela, i myślę, że to moment, w którym nie poczuła się lepiej i teraz musi z tym żyć. Dlatego naprawdę chciałam po prostu dostrzec jej ludzkie oblicze i to, że nie jest po prostu tą złą osobą, która zrobiła tę okropną rzecz.

The Last of Us - dwa sezony są dostępne na HBO Max.

The Last of Us - zdjęcia z 2. sezonu