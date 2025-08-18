Reklama
The Last of Us - Kaitlyn Dever nie mogła patrzeć na scenę śmierci Joela. Pedro Pascal komentuje

Perdo Pascal i Kaitlyn Dever opowiedzieli o swoich wrażeniach z kręcenia sceny śmierci Joela w 2. sezonie The Last of Us, która wywołała dużo kontrowersji wśród widzów.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
2. sezon the last of us
2. sezon the last of us
The Last of Us: sezon 2, odcinek 2 fot. HBO
Podczas niedzielnej gali, na której wręczono nominacje Emmy dla HBO Max za 2. sezon The Last of Us, aktorzy i twórcy mieli okazję odnieść się do szokujących i kontrowersyjnych wydarzeń, które miały miejsce w tej serii. Przypomnijmy, że Joel, główny bohater serialu, został zamordowany przez Abby z zemsty za jej ojca. 

Czytaj więcej: Kiedy premiera 3. sezonu The Last of Us? Prezes HBO Max podaje termin

Pedro Pascal o kręceniu sceny śmierci Joela

Pedro Pascal opowiedział o kręceniu tej ważnej sceny, w której jego bohater ginie.

Jesteś tak bardzo wciągnięty w to, że tracisz z oczu, co to będzie oznaczać, gdy widzowie telewizyjni zobaczą drugi odcinek drugiego sezonu.  Pomyślałem sobie: "Cóż, wszyscy wiedzą, że to się wydarzy", bo po prostu żyłem z tym przez tak długi czas. Myślę, że wynika to z faktu, że nikt z nas tak naprawdę o tym nie myślał podczas kręcenia. Po prostu byliśmy naprawdę wciągnięci w tę historię.

Pascal dodał, że nie miał wątpliwości, że Kaitlyn Dever, która wcieliła się w Abby, zrobi furorę, bo widział ją wcześniej w akcji. Mieli okazję cieszyć się swoją pracą, być partnerami scenicznymi w czymś tak intensywnym. Przyznał, że to była świetna zabawa. 

nullfot. HBO

W The Last of Us między pierwszym a drugim sezonem nastąpił przeskok czasowy. Dobre stosunki między Joelem a Ellie się popsuły, ponieważ byli fizycznie rozdzieleni przez długi czas. Później ich relacja nie była już taka sama. Pascal przyznał, że było to dziwnie bolesne w sposób, którego nie doświadczył w poprzednich pracach. Było to magiczne i bolesne, co pomogło w odgrywaniu tego. 

Craig Mazin był pod wrażeniem tej brutalnej sceny - szczególnie ujęcia, gdy Dever odwróciła się, aby spojrzeć na kije golfowe i wtedy popłynęła łza. Również aktora odniosła się do tego momentu, w którym Ellie szlochała nad martwym ciałem Joela. Zwróciła się wtedy do Pedro Pascala i Belli Ramsey.

Jak Joel tam leżał martwy, nie wiem, jak wy to zrobiliście. Musiałam wyjść z pomieszczenia. Nie mogłam na to patrzeć. Nie wiem, jak to zrobiliście.

Kaitlyn Dever o przygotowaniach do roli Abby

Dever opowiedziała również o swoich przygotowaniach do roli:

Najważniejszą rzeczą dla mnie, kiedy grałam Abby i przygotowywałam się do jej roli, było skupienie się na jej żałobie. Chciałam, żeby ludzie mogli to naprawdę zobaczyć, poczuć i zrozumieć, jak głęboki jest jej ból, ile czasu spędziła na myśleniu o tym, obsesyjnym rozpamiętywaniu tego i dokładnym kalkulowaniu, co powie i co zrobi, kiedy stanie twarzą w twarz z Joelem.

nullfot. HBO

Następnie odniosła się do sceny mordowania Joela:

Był moment pod sam koniec, kiedy zabija Joela, i myślę, że to moment, w którym nie poczuła się lepiej i teraz musi z tym żyć. Dlatego naprawdę chciałam po prostu dostrzec jej ludzkie oblicze i to, że nie jest po prostu tą złą osobą, która zrobiła tę okropną rzecz.

The Last of Us - dwa sezony są dostępne na HBO Max.

The Last of Us - zdjęcia z 2. sezonu

The Last of Us - Abby na plakacie 2. sezonu

The Last of Us - Abby na plakacie 2. sezonu
fot. HBO
Źródło: hollywoodreporter.com

Powiązane seriale

8,5

2023
Oglądaj TERAZ The Last of Us Przygodowy
Powiązane osoby

Kaitlyn Dever

Kaitlyn Dever image

Pedro Pascal

Pedro Pascal image

