The Last of Us – kolejny aktor dołączył do obsady 2. sezonu. To gwiazda Awantury od Netflixa

fot. materiały prasowe

Powiększyła się obsada drugiego sezonu The Last of Us. Wczoraj HBO oficjalnie poinformowało, że Kaitlyn Dever zagra Abby, a teraz podano, kto wcieli się Jessego. W roli przyjaciela Ellie zobaczymy Younga Mazino, który najbardziej znany jest z roli w serialu Awantura od Netflixa.

The Last of Us – Young Mazino dołączył do obsady 2. sezonu

Jesse opisywany jest jako filar społeczności miasteczka Jackson, który przedkłada potrzeby innych nad własne, czasem ponosząc za to straszliwą cenę.

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1745129015776600515

Twórcy serialu, Craig Mazin i Neil Druckmann zachwalą aktorski talent Mazino:

Young to jeden z tych rzadkich aktorów, którego talent jest niezaprzeczalny, gdy tylko go zobaczysz. Jesteśmy szczęśliwi, że go mamy i nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą Younga błyszczącego na ekranie w naszym serialu.

Produkcja drugiego sezonu The Last of Us ma rozpocząć się wiosną tego roku. Serial powróci do HBO w 2025 roku.