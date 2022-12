The Last of Us - Merle Dandridge na nowym zdjęciu. Twórca obala wyciek tytułów odcinków

HBO

The Last of Us to serial HBO stanowiący adaptację kultowej gry wideo od studia Naughty Dog. Akcja serialu rozgrywa się w post-apokaliptycznej wersji USA po wybuchu epidemii choroby, która zamienia ludzi w bezmyślne bestie. Główny bohater, przemytnik Joel, zostaje wynajęty przez organizację zwaną Świetliki, aby przetransportować nastolatkę Ellie do laboratorium w innej części kraju. Okazuje się, że dziewczyna może być kluczem do znalezienia lekarstwa na wspomnianą zarazę.

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się tytuły trzech pierwszych odcinków, które zachwyciły fanów i dały im sugestię, że serial będzie naprawdę blisko dokładnego adaptowania gier. Showrunner, Craig Mazin napisał jednak na portalu Reddit, że wyciek jest fałszywy. Tytuł drugiego odcinka "Cordyceps Ordo Seclorum", faktycznie był taki w pierwotnym planie, ale ostatecznie zostało to zmienione. Dodał, że niebawem powinniśmy poznać oficjalne tytuły pierwszych epizodów. Z obalonego przez twórcę wycieku wynikało, że tytuły miały brzmieć następująco:

Odcinek 1: When You're Lost in the Darkness

Odcinek 2: Cordyceps Ordo Seclorum

Odcinek 3: Long Long Time

W sieci pojawiło się też nowe zdjęcie z serialu (pierwsze w galerii poniżej), na którym zobaczyć możemy Merle Dandridge jako Marlene, postać dobrze znaną fanom gier. Zobaczcie:

The Last of Us

W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii), a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.

The Last of Us - premiera serialu 15 stycznia 2023 roku w HBO i na platformie HBO Max.