Wizualny styl filmu Star Trek: Section 31 będzie inny. To ma być nowość w tej serii

Film Star Trek: Section 31 skupia się na postaci Philippy Georgiou z serialu Star Trek: Discovery. W wywiadzie promocyjnym reżyser Olatunde Osunsanmi zdradził, że cały styl wizualny streamingowej produkcji został zainspirowany charakterem Philippy. Jej nieprzewidywalność i dwoistość mają znaleźć odzwierciedlenie w tym, co widzowie zobaczą na ekranie. To ma być znacząca zmiana w porównaniu do dotychczasowych produkcji z uniwersum Star Trek.

Wizualny styl Star Trek: Section 31

- Zazwyczaj każda scena w filmach i serialach należy do określonej postaci. W Section 31 aż 99 procent scen skupia się na Philippie Georgiou granej przez Michelle Yeoh. Dlatego to, co zobaczycie na ekranie, zostało zainspirowane jej charakterem. Jest nieprzewidywalna, niebezpieczna, nieustępliwa, a jednocześnie odkrywa w sobie dobro i szansę na odkupienie win. Zamiast "faceta w ogniu” mamy "kobietę w ogniu”. Wizualny styl jest po raz pierwszy w nowoczesnej erze franczyzy kompletnie nieprzewidywalny.

Widzowie przekonają się po premierze, czy słowa reżysera przełożą się na ekranowe wydarzenia. Światowa premiera na platformach streamingowych odbędzie się 24 stycznia 2025 roku, a w Polsce film zadebiutuje 7 lutego 2025 roku na SkyShowtime.