Nie tylko Intergalactic: The Heretic Prophet. Studio Naughty Dog pracuje też nad innym projektem

fot. youtube.com

Reklama

Studio Naughty Dog kojarzone jest w ostatnich latach przede wszystkim z seriami Uncharted i The Last of Us. Wiemy też, że twórcy pracują nad zupełnie nową grą sci-fi zatytułowaną Intergalactic: The Heretic Prophet. Wygląda jednak na to, że nie jest to jedyny projekt rozwijany przez ten zespół deweloperów.

Nei Druckmann w podcaście Press X to Continue wyjawił, że zajmuje się również pracą nad inną, nieujawnioną jeszcze grą. Pełni tam rolę producenta i mentora.

Jest też inna gra, nad którą pracuje obecnie Naughty Dog, jestem tam bardziej producentem, mam okazję mentorować, obserwować prace innego zespołu, udzielać wsparcia i być kimś w rodzaju nadzorującego wykonawcy. Lubię wszystkie te role, a to, że mogę przeskakiwać z jednej do drugiej, sprawia, że moja praca jest ekscytująca i zawsze świeża. Nigdy się nie nudzę.

Z dalszych słów Druckmanna wynika, że w tajemniczy projekt zaangażowani są także Shaun Escayg (Uncharted: Zaginione Dziedzictwo) oraz Anthony Newman, wcześniej pracujący nad The Last of Us: Part II.