Apple TV+ z ogromnymi stratami. To już więcej niż setki milionów dolarów

Netflix początkowo nie miał żadnej konkurencji na rynku streamingowym, ale zaczęło się to zmieniać w okolicach 2018 roku. Wiele znanych przedsiębiorstw zaczęło inwestować we własne platformy streamingowe, czego efektem było powstanie m.in. Disney+ czy Apple TV+, które debiutowało w 2019 roku. Gigant technologiczny początkowo co roku wydawał zatrważające 5 miliardów dolarów na streaming, ale budżet został ograniczony w 2024 roku. Wówczas zaczęto przeznaczać na to przedsięwzięcie "tylko" 500 mln dolarów.

To jednak za mało, żeby Apple TV+ przynosiło zysk. Z nowego raportu Deadline wynika, że Apple TV+ corocznie traci aż miliard dolarów na utrzymywanie i zaopatrywanie w treści swojego serwisu streamingowego. To nie jest żadne odstępstwo od normy na rynku, który cierpi praktycznie od chwili powstania, ponieważ inne, tradycyjne firmy medialne także poniosły straty od chwili założenia swoich serwisów streamingowych. Apple taka strata jednak zdecydowanie mniej dotyka.

Na przestrzeni lat na Apple TV+ pojawiło się wiele jakościowych produkcji. Niektóre z nich trwają do tej pory, jak Ted Lasso, Terapia bez trzymanki czy Rozdzielenie, które dziś, tj. 21 marca 2025 roku, kończy swój 2. sezon. A jakie są najlepsze filmy oryginalne platformy? Jeden z nich zdobył nawet Oscara w najważniejszej kategorii!