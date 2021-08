The Last of Us - nowe zdjęcia z planu serialu. Co to za lokacja?

fot. SIE

Zdjęcia z planu The Last of Us pokazują, jak w Calgary w Kanadzie twórcy budują rozbudowane scenografie. Spekuluje się, że prawdopodobnie będą tam filmowane sceny z gry osadzone w Bostonie. Twórca serialu Craig Mazin pracuje nad tym z twórcą gry Neilem Druckmannem, więc oczekuje się, że główne punkty growej fabuły pojawią się na ekranie.

Zobaczcie fotki w poniższych tweetach.

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1422779656390987776

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1422767725366202368

W obsadzie są Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett i Con O'Neill.

The Last of Us rozgrywa się 20 lat po tym, jak infekcja zniszczyła współczesną cywilizację. Joel (Pedro Pascal) zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczyny, ze strefy kwarantanny do organizacji szukającej leku na wirusa. To, co miało być prostym zadaniem szybko staje się brutalną przygodą.

The Last of Us - data premiery nie jest znana. Według wcześniejszych informacji praca na planie ma potrwać 12 miesięcy.