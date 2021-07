The Last of Us – nowe nazwiska w obsadzie serialu HBO. Wśród nich aktor znany z gry

fot. SIE

Serwis Deadline poinformował o kolejnych aktorach, którzy dołączyli do obsada serialu The Last of Us na podstawie popularnej produkcji studia Naughty Dog. Są nimi Jeffrey Pierce, Murray Bartlett oraz Con O'Neill. Pierwszego z nich mogliśmy usłyszeć w grze, gdzie wcielał się w postać Tommy’ego Millera, brata głównego bohatera, jednak w serialu w tej roli zastąpi go Gabriel Luna. Pierce’a zobaczymy zaś jako zupełnie nową postać o imieniu Perry, który opisywany jest jako „buntownik w strefie kwarantanny”.

Murray Bartlett i Con O’Neil zagrają Franka i Billa, czyli „dwóch ocalałych z pandemii, którzy żyją samotnie w odizolowanym mieście”. Postacie te znane są graczom, a ich wątek odegrał dość istotną rolę w produkcji z 2013 roku. Twórcy zapewniali, że zamierzają wprowadzić pewne zmiany w fabule, więc trudno powiedzieć czy ich historia będzie dokładnie taka sama, jak w grze.

Jeffrey Pierce w serialu Jej Szerokość Afrodyta

Przypominamy, że poza wyżej wymienionymi, w obsadzie są także m.in. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge oraz Nico Parker.

Serial The Last of Us nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.