The Last of Us: Part I na dłuższym wideo z rozgrywki. Bill's Town w nowej odsłonie

fot. SIE

Studio Naughty Dog opublikowało w sieci nowe wideo z gry The Last of Us Part I i kto wie, być może przekona on niektórych graczy do sięgnięcia po ten tytuł. Tym razem otrzymaliśmy długi, trwający około 7 minut i pozbawiony cięć gameplay, który pozwala zapoznać się z rozgrywką i wprowadzonymi zmianami w oprawie.

Materiał przedstawia, jak Joel i Ellie przedzierają się przez Bill's Town, czyli jedną z istotnych lokacji. Widzimy tu zarówno spokojniejszą eksplorację, jak i skradanie się i eliminowanie wrogów z ukrycia oraz bezpośrednie starcia z przeciwnikami.

The Last of Us: Part I to remake świetnie ocenianej produkcji, która oryginalnie zadebiutowała w 2013 roku na konsoli PS3 i uznawana jest za jedną z najlepszych gier na tę platformę. Premiera nowej wersji już 2 września na PlayStation 5, a w przyszłości również na pecetach.