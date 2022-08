Assassin's Creed: Mirage nową odsłoną serii? Ubisoft ma zabrać graczy do korzeni i... usunąć elementy RPG

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Francuski twórca internetowy o pseudonimie j0nathan opublikował na swoim kanale w serwisie YouTube wideo, w który ujawnia pewne informacje na temat nowej odsłony serii Assassin's Creed. Ma ona mieć podtytuł Mirage, pojawić się na rynku wiosną 2023 roku i zabrać graczy do korzeni serii, a konkretnie do Bagdadu w IX wieku. Głównym bohaterem miałby być młody Basim, który przed dołączeniem do grona Ukrytych działał jako złodziej.

Youtuber wyjawił też, że wspomniany powrót do korzeni ma obejmować również rozgrywkę, która pozbawiona zostanie elementów RPG. Z gry miałyby zniknąć między innymi opcje dialogowe czy cały system awansowania na wyższe poziomy doświadczenia. Wspomniał on również o kilku miastach, do których mielibyśmy trafić podczas rozgrywki.

Co ciekawe, doniesienia j0nathana postanowił skomentować Jason Schreier. Znany dziennikarz, powołując się na źródła zaznajomione z planami Ubisoftu, potwierdził, że niektóre z przecieków są prawdą. Zaprzeczył jednak, by w grze miało pojawić się kilka miast do eksploracji.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1564594729668444162

O tym, czy Mirage rzeczywiście trafi na rynek i jak będzie wyglądać przekonamy się dopiero w momencie oficjalnej zapowiedzi ze strony Ubisoftu. Do tego czasu radzimy podchodzić z dystansem do powyższych informacji.