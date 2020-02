The Last of Us: Part II - te grafiki są idealne na tapetę. Jest też darmowy motyw dla PS4

The Last of Us: Part II to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku, a zarazem tytuł, który może okazać się najbardziej imponującą produkcją tej generacji. Nowe dzieło studia Naughty Dog miało zadebiutować już w lutym, ale ostatecznie zdecydowano się na przełożenie premiery na maj w celu doszlifowania całości. Twórcy postanowili jednak sprawić graczom niespodziankę i udostępnili darmowy motyw dla konsoli PlayStation 4, a także dwie nowe grafiki, które przedstawiają główną bohaterkę - Ellie.

Dynamiczny motyw dla PS 4 może pobrać każdy zainteresowany. Wystarczy jedynie skorzystać z kodu 9DEK-PKNG-N445 w PLayStation Store. Nie musicie się jednak śpieszyć, bo promocja będzie aktywna aż przez 12 miesięcy - do 11 lutego 2020 roku.

Naughty Dog zaprezentowało też dwie nowe grafiki z Ellie w roli głównej. Idealnie nadają się na tapetę i mogą osłodzić oczekiwanie na grę. Znajdziecie je na początku poniższej galerii. W dalszej jej części znajdziecie wcześniejsze materiały z TLOU 2.

The Last of Us: Part II

The Last of Us: Part II zadebiutuje 29 maja 2020 roku na PlayStation 4.