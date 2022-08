The Last of Us - czy serial HBO będzie wierny grze studia Naughty Dog? Bella Ramsey odpowiada

fot. SIE

Bella Ramsey, czyli aktorka wcielająca się w rolę Ellie w serialu The Last of Us od HBO udzieliła wywiadu dla serwisu SheKnows. Młoda aktorka wypowiedziała się w nim między innymi na temat tego czy nadchodząca produkcja będzie wierna grze studia Naughty Dog.

W rozmowie Ramsey przyznała, że jest świadoma ogromnych oczekiwań ze strony fanów. Jest jednak przekonana, że nie będą oni rozczarowani. Dodaje też, że serial ma pod wieloma względami przypominać grę, choć oczywiście pewnych zmian nie zabraknie.

Mówiąc szczerze myślę, że ludzie pokochają serial. Podąża za tymi samymi emocjami co gra i jest pełen szacunku wobec niej. Wprowadza jednak także nowe życie. Eksploruje inne drogi, które w grze nie były eksplorowane. Myślę, że ludzie to pokochają. Mam taką nadzieję. Praca nad tym serialem była wielką frajdą, wyjątkowym doświadczeniem. Mam nadzieje, że widzowie poczują doświadcza tego samego, gdy wybiorą się z nami na tę przygodę.

Warto przypomnieć, że już dwa lata temu dostaliśmy zapewnienia, że serial powstaje pod czujnym okiem Neila Druckmanna, a zmiany będą miały na celu przede wszystkim rozszerzenie i ulepszenie świata znanego z gry.

Serial The Last of Us ma zadebiutować na początku 2023 roku. W obsadzie są także między innymi Pedro Pascal, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv i Nick Offerman.