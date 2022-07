Wiedźmin, Pokemony czy Skyrim? Badanie wyłoniło, który wirtualny świat najlepiej nadałby się do życia

fot. Bethesda

Brytyjska sieć sklepów z elektroniką Currys postanowiła przeprowadzić nietypowe badanie i wybrać, który świat znany z gier najlepiej nadawałby się do życia. Pod uwagę wzięto kilka kryteriów: między innymi ceny mieszkań, żywności i transportu, a także liczbę dostępnych rozrywek, potencjalnych zagrożeń oraz "możliwości zawodowych".

Z badania wynika, że najlepszym miejscem do życia byłby świat z The Elder Scrolls V: Skyrim. Choć koszty byłyby tam spore, to miejsce to wygrywa ze względu na bezpieczeństwo (w miastach mamy strażników dbających o porządek) oraz przede wszystkim ogromne możliwości jeśli chodzi o pracę oraz rozrywkę. W grze można znaleźć bowiem liczne gospody, w których można podjąć się przeróżnych zadań, a zarobione pieniądze bez problemu wydamy u kupców.

W zestawieniu znalazł się również polski akcent w postaci Wiedźmina 3. Również i ten świat ma stwarzać przyzwoite warunki do zamieszkania. Autorzy badania wspominają między innymi o darmowym transporcie na grzbiecie Płotki, a także wyjątkowo tanim piwie. Dużym atutem jest również spora liczba zadań, których mogą podjąć się poszukiwacze przygód i łowcy potworów.

Z kilku uwzględnionych światów najgorzej wypadł ten z Borderlands 2. Co o tym zadecydowało? Przede wszystkim kiepskie zarobki i sporo niebezpieczeństw - ataki zdarzają się nawet w miastach, które teoretycznie powinny zapewniać bezpieczeństwo.

Pełne wyniki badania, wraz z wyjątkowo szczegółowym opisem jego metodologii, możecie znaleźć na oficjalnej stronie Currys.