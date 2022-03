The Last of Us - nowe zdjęcie z planu oferuje lepsze spojrzenie na Ellie i Joela. Są również Sam i Henry!

Fot. Naughty Dog/Collider

Obecnie trwają zdjęcia do serialu The Last of Us od HBO, opartego na kultowej serii gier wideo od studia Naughty Dog. Jak na razie z oficjalnych materiałów otrzymaliśmy tylko jedno zdjęcie przedstawiające głównych bohaterów, Joela i Ellie, ustawionych plecami do kamery. Jednak nowe zdjęcie z planu daje nam najlepsze jak do tej pory spojrzenie na wspomniany duet. Ponadto pojawiają się na nim jeszcze dwie postacie, które raczej na pewno są znanymi z pierwszej części gry braćmi, Samem i Henrym. Zdjęcie jest dostępne poniżej.

Akcja serialu dzieje się po wybuchu na świecie epidemii, która zamienia ludzi w krwiożercze bestie. Joel, obecnie przemytnik zostaje wynajęty przez szefową organizacji Świetliki, która chce znaleźć lekarstwo na zarazę, aby przetransportować nastolatkę, Ellie, do ich bazy. W czasie podróży przez USA między dwojgiem wytwarza się pełna troski relacja. Bohaterowie dowiedzą się, że największym niebezpieczeństwem są nie potwory czyhające za rogiem, a sami ludzie.

The Last of Us - zdjęcie z planu

https://twitter.com/NaughtyDogInfo/status/1506739393519931396

W obsadzie znajdują się Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nico Parker i Murray Bartlett. Za sterami produkcji stoją Craig Mazin (Czarnobyl) i Neil Druckman (twórca gier z serii). Gustavo Santaolalla, odpowiedzialny za kultową muzykę z gry, pracuje również nad muzyką do serialu.

