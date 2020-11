The Last Son of Isaac LeMay - zdjęcia z planu westernu. W obsadzie Heather Graham i Machine Gun Kelly

fot. materiały prasowe

The Last Son of Isaac LeMay to tytuł nadchodzącego westernu w reżyserii Tima Suttona według scenariusza Grega Johnsona. W obsadzie znalazły się znane nazwiska - w filmie zobaczymy Heather Graham, Sama Worthingtona, Thomasa Jane'a, oraz rapera Machine Gun Kelly. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu nadchodzącej produkcji.

The Last Son of Isaac LeMay opowie historię LeMaya (w tej roli Sam Worthington), który ze względu na mroczną przepowiednię zamierza zabić swoich synów. Śladem bohatera oraz jego jedynego ostałego syna (Machine Gun Kelly) wyruszają łowcy nagród oraz szeryf Solomon (Thomas Jane). W obsadzie filmu znaleźli się również Alex Meraz and Hiram A. Murray.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z planu The Last Son of Isaac LeMay.

James Di Giacomo za pomocą instagrama poinformował, że pełni funkcję producenta wykonawczego filmu:

Data premiery filmu The Last Son of Isaac LeMay nie jest jeszcze znana.