The Legend of Cocaine Island - Netflix stworzy serial o poszukiwaniu kokainowego skarbu

Jak donosi portal Deadline Netflix rozpoczął prace nad serialową adaptacją dobrze przyjętego filmu dokumentalnego The Legend of Cocaine Island. Główną rolę w produkcji zagra Will Ferrell. Będzie on również producentem projektu przez firmę Gloria Sanchez Productions. Scenariusz do serialu napiszę Peter Steinfeld.

Dokument, który wyreżyserował i wyprodukował Theo Love, podążał za właścicielem małej firmy, który dowiaduje się o legendzie o skrytce zawierającej kokainę o wartości 2 milionów dolarów zakopanej na jednej z karaibskich wysp. Po kryzysie finansowym mężczyzna wymyśla plan odzyskania zakopanego łupu, używając umiejętności załogi złożonej z wyrzutków społecznych. Jednak wkrótce pojawiają się problemy związane z brakiem doświadczenia w prowadzeniu narkotykowego biznesu.