Narcos: Meksyk - data premiery 2. sezonu serialu Netflixa. Diego Luna powraca do roli

Narcos: Meksyk to serial Netflixa, który opowiada o początkach powstania pierwszych karteli narkotykowych i ich walki z DEA w Meksyku lat 80. Produkcja doczeka się 2. sezonu, który zadebiutuje na platformie Netflix już 13 lutego 2020 roku.

W nowej odsłonie możemy być pewni powrotu Diego Luny, który wciela się w głównego bohatera, Félixa Gallardo. Wraz z nim powróci Scoot McNairy w roli tajemniczego agenta DEA (to właśnie ta postać była narratorem pierwszego sezonu). Bohater grany przez McNairy'ego pojawił się dopiero w finałowych odcinkach, a teraz wiadomo, że jego rola w nowym sezonie będzie należała do ważnych - prawdopodobnie dowiemy się o nim czegoś więcej. Zobaczcie pierwszą zapowiedź serialu:

Catch him if you can. Narcos: Mexico Season 2 premieres February 13 on @netflix. pic.twitter.com/OpScR1Et9h

— Narcos (@NarcosNetflix) December 17, 2019