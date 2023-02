The Legend of Zelda jako film z Orlando Bloomem i Emmą Watson w rolach głównych. AI stworzyło wyjątkowe grafiki

fot. Abandoned Films

Pierwsze The Legend of Zelda zadebiutowało w 1986 roku w Japonii, dając tym samym początek serii, która po dziś cieszy się wielką popularnością i w maju doczeka się najnowszej odsłony z podtytułem Tears of the Kingdom. Przez te 37 lat doczekaliśmy się wielu gier należących do głównego cyklu, licznych spin-offów, a nawet serialu animowanego. Jak na razie nie dostaliśmy natomiast produkcji live-action, która przedstawiłaby losy Linka, Zeldy i innych znajomych bohaterów w aktorskim wydaniu. Abandoned Films postanowiło jednak wykorzystać sztuczną inteligencję, by przekonać się, jak mógłby wyglądać taki film.

AI przygotowało serię efektownych grafik, które przedstawiają nieistniejący film na podstawie serii The Legend of Zelda i to z gwiazdorską obsadą. Pojawiają się tutaj Orlando Bloom jako Link, Emma Watson w roli księżniczki Zeldy oraz Willem Dafoe jako główny antagonista, Ganondorf.

The Legend of Zelda - film na podstawie serii według sztucznej inteligencji

The Legend of Zelda - film według sztucznej inteligencji