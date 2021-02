The Legend of Zelda: Skyward Sword powróci po latach. Nintendo zapowiedziało remaster gry

Nintendo

Jedną z niespodzianek lutowego Nintendo Switch Direct była zapowiedź The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, czyli odświeżonej wersji gry, która oryginalnie zadebiutowała w 2010 roku na konsoli Wii. Zwiastun zdradza, że nowa wersja zaoferuje dobrze znaną przygodę w nieco lepszej oprawie, powróci też sterowanie ruchowe, które ma być jeszcze bardziej precyzyjne niż w oryginale.

Nowością będzie też możliwość korzystania z tradycyjnego sterowania przy pomocy przycisków, co będzie pomocne podczas rozgrywki w podróży. W takiej sytuacji do wykonywania ciosów mieczem wykorzystamy prawą gałkę analogową: wychylając ją w górę zadamy cios w górę, w dół - w dół itp.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD zadebiutuje 16 lipca. Niestety, gra dostępna będzie w pełnej cenie i zapłacimy za nią 250 zł, co nie przypadło do gustu wielu fanom serii. W Internecie można znaleźć wiele wpisów rozczarowanych graczy, którzy piszą wprost, że to zdecydowanie zbyt wysoka cena, jak za port 10-letniej gry bez żadnych większych zmian.

16 lipca na rynek trafią też limitowane kontrolery Joy-Con, których wygląd inspirowany będzie wyposażeniem Linka, a konkretnie jego tarczą i mieczem: Hylian Shield i Master Sword.

fot. Nintendo