W Resident Evil: Village nie zagramy po polsku. Wydawca potwierdza

Capcom

W maju tego roku na rynek trafi Resident Evil: Village, kolejna odsłona serii survival-horrorów od firmy Capcom, która tym razem zabierze graczy do tytułowej, tajemniczej wioski. W sieci od jakiegoś czasu pojawiały się doniesienia sugerujące, że produkcja ta nie będzie oferować polskiej wersji językowej (mowa nie tylko o dubbingu, ale też i napisach) - sugeruje to na przykład karta produktu na Steamie. Postanowiliśmy zapytać o to przedstawiciela firmy Cenega, polskiego wydawcy tej gry i potwierdził on, że Village rzeczywiście nie będzie dostępne po polsku.

Światowy wydawca, firma Capcom, podjął decyzje o tym, by nie lokalizować REVIII na język polski - taką informację przekazał nam Przemysław Zalewski, PR Manager w firmie Cenega.

To zaskakująca sytuacja, bo będzie to pierwsza odsłona serii od 14 lat, która nie zostanie przetłumaczona na język polski.

Resident Evil: Village - premiera gry 7 maja 2021 na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.