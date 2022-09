PlayStation ujawni wkrótce zupełnie nową markę? Taką informację przekazał sprawdzony insider

fot. Sony

The Insider to stosunkowo nowa osoba w mediach społecznościowych, bo pojawił się on na Twitterze w styczniu 2022 roku. Od tego czasu dał się jednak poznać jako dobry, wiarygodny informator. To właśnie on podał wszystkie tytuły gier z serii Assassin's Creed, które oficjalnie zapowiedziano na wydarzeniu Ubisoft Forward. Teraz zaś odpowiada za kolejny przeciek, który powinien zainteresować przede wszystkim posiadaczy konsol z rodziny PlayStation.

Z wpisu "Insidera" wynika, że Sony ma zapowiedzieć zupełnie nową markę. Co więcej stanie się to w niedalekiej przyszłości. Informator mówi o "najbliższych 2-3 tygodniach". Nie podaje jednak żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących gatunku czy studia, które miałoby zająć się projektem.

https://twitter.com/TheReaIInsider/status/1569303118210543616

Co ciekawe, już 13 września o godzinie 23:59 czasu polskiego odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu State of Play. I choć mało prawdopodobnym wydaje się, by projekt wspominany przez The Insidera został ujawniony tak szybko, to nie można tego wykluczyć.