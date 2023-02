The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - nowy zwiastun i... wyższa cena gry. Ujawniono też edycję kolekcjonerską

fot. Nintendo

Podczas lutowej prezentacji Nintendo Direct nie zabrakło nowych informacji na temat jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich miesięcy, czyli The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Przede wszystkim potwierdzono, że obędzie się bez opóźnień i produkcja ta zadebiutuje 12 maja 2023 roku. Niestety jest też i gorsza wiadomość: będzie to pierwszy tytuł na Nintendo Switch, za którego zapłacimy więcej. Jego cenę ustalono na 70$, czyli około 307 zł. Przypomnijmy, że wcześniej za "duże" tytuły na Switcha trzeba było zapłacić o 10 dolarów mniej, a w Polsce za gry na tę platformę trzeba było zapłacić od około 220 do 250 zł.

Nowy zwiastun potwierdza, że w sequelu Breath of the Wild główny bohater, Link, ponownie będzie musiał stanąć do walki z siłami zła, które zagrażają całemu Hyrule. W materiale nie zabrakło również fragmentów rozgrywki, a końcówka zabiera sporo scen pokazujących eksplorowanie podniebnych wysp.

Zainteresowani grą będą mogli sięgnąć także po edycje kolekcjonerską, którą wyceniono na 120$. W jej skład, poza Tears of the Kingdom na kartridżu, wejdzie steelbook, stalowy plakat, zestaw czterech przypinek oraz artbook.