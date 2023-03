The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - wkrótce zobaczymy 10-minutowy gameplay

fot. Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji ostatnich miesięcy. Nie da się jednak ukryć, że Nintendo jak na razie nie dało graczom zbyt wiele materiałów z tej produkcji. Krótkie fragmenty rozgrywki przemycano w zwiastunach, ale nie doczekaliśmy się żadnych dłuższych, konkretnych wideo. Już wkrótce ulegnie to jednak zmianie.

Na oficjalnych profilach Nintendo w mediach społecznościowych pojawiła się zapowiedź, że już 28 marca o godzinie 16:00 będziemy mogli obejrzeć dłuższy, bo trwający 10 minut gameplay. Nie zdradzono na czym konkretnie będzie skupiać się to wideo, chociaż można założyć, że twórcy nie będą chcieli ujawniać zbyt wiele i skupią się raczej na przedstawieniu początkowego etapu rozgrywki po to, by gracze mogli samemu odkrywać świat i fabułę.

https://twitter.com/NintendoEurope/status/1640353003210153984

Premiera The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zaplanowana została na 12 maja tego roku. Gra trafi wyłącznie na Nintendo Switch.