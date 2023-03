Diablo 4 - Blizzard publikuje kolejną playlistę lo-fi. Oto muzyka do poszukiwania skarbów

fot. Blizzard Entertainment

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że na oficjalnym kanale marki Diablo opublikowano playlistę z muzyką z serii w stylu lo-fi. Okazuje się, że nie była to jednorazowa akcja, bo Blizzard postanowił ją kontynuować i wrzucić kolejne utwory. Tym razem playlista zatytułowana została "Lofi Beats to Treasure Hunt To" i znajdziecie na niej ponad 3,5 godziny klimatycznych utworów, które będą mogły towarzyszyć Wam nie tylko podczas poszukiwania skarbów w trakcie rozgrywki, ale też jako tło do pracy lub nauki.

Diablo Lofi Beats to Treasure Hunt To - playlista

Diablo 4 - premiera gry odbędzie się 6 czerwca. Tego dnia nowa odsłona serii pojawi się na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Więcej na temat tej nadchodzącej produkcji możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń z testów beta, które odbywały się w marcu.