The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to gigantyczny hit. Wyniki sprzedaży zaskakują

fot. Nintendo

Nintendo zdecydowanie ma powody do zadowolenia. Poinformowano bowiem, że The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sprzedało się w nakładzie przekraczającym 10 milionów egzemplarzy w zaledwie trzy dni od premiery, stając się tym samym najszybciej sprzedającą się odsłoną serii w historii. To świetny rezultat, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że produkcja ta dostępna jest zaledwie na jednej platformie, Nintendo Switch. Dla porównania, poprzednia część cyklu, Breath of the Wild, trafiła na Switcha oraz Wii U w marcu 2017 roku i przez 6 lat obecności na rynku sprzedała się w niemal 30 milionach sztuk.

Tears of the Kingdom zaliczyło również dwa rekordy w Stanach Zjednoczonych (na tamtejszym rynku sprzedając 4 miliony sztuk), stając się najszybciej sprzedającą się grą na Switcha oraz jakąkolwiek platformę Nintendo.

