The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - recenzje już w sieci! Czy to najlepsza gra ostatnich lat?

fot. Nintendo

Już 12 maja na rynek trafi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, czyli kontynuacja świetnie przyjętego Breath of the Wild z 2017 roku. Już teraz możemy jednak zapoznać się z recenzjami tego tytułu i przekonać się czy zdaniem krytyków jest to tytuł równie udany, jak poprzedniczka.

Recenzenci są ze sobą zgodni, że to kontynuacja pod każdym względem lepsza od BOTW. Twórcy zadbali o sporo ciekawych zmian i nowych mechanik, dzięki którym nie ma się wrażenia, że gra się drugi raz w to samo. Praktycznie wszyscy krytycy chwalą ogromną swobodę, dzięki której każdy gracz może podejść do tej przygody na swój własny, unikalny sposób. Eksploracja otwartego świata ma zaś sprawiać mnóstwo satysfakcji, bo na każdym kroku możemy natknąć się na różnego rodzaju wyzwania i związane z nimi nagrody. Niektórzy piszą wprost, że to nie tylko najlepsza odsłona serii The Legend of Zelda, ale i jedna z najlepszych gier w historii.

Oczywiście nie zabrakło pewnych głosów krytyki. Głównie sprowadzają się one do tego, że Tears of the Kingdom nie jest aż tak rewolucyjne, jak poprzednia część serii. Warto jednak zaznaczyć, że nawet osoby, które narzekają na pewne elementy TOTK oceniają ten tytuł bardzo wysoko. Dość powiedzieć, że na ten moment najniższe wystawione oceny to... 4/5 oraz 9/10.

Aktualnie Tears of the Kingdom ma średnią ocen na poziomie 97/100 przy ponad 50 wystawionych opiniach, które zebrał serwis Opencritic. Poniżej możecie zapoznać się z niektórymi ocenami zachodnich serwisów.

IGN - 10/10

Game Informer - 9,8/10

GameSpot - 10/10

Destructoid - 10/10

VG247 - 5/5

Guardian - 5/5

Metro GameCentral - 10/10

Eurogamer - 4/5

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dostępne będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.