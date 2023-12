The Legend of Zelda - reżyser o swojej wizji na kinowy film. Pada porównanie do legendy anime

Źródło: materiały prasowe

Wes Ball ma na koncie lubianą trylogię Więzień Labiryntu, a obecnie wszyscy są zaintrygowani jego filmem Królestwo Planety Małp. Został on wybrany na reżysera aktorskiej produkcji fantasy opartej na grze The Legend of Zelda. Ma on na to określoną wizję i trochę ją zarysował w rozmowie z EW.com. Liczy, że jego pasja do filmów anime Hayao Miyazakiego i bycie wielkim fanem The Legend of Zelda będą czymś, co wpłynie na jakość adaptacji gry.

The Legend of Zelda - jaka wizja?

- To fantastyczny przygodowy film fantasy, który w niczym nie przypomina Władcy Pierścieni. Ma to własny unikalny klimat. Zawsze powtarzałem: chciałbym zobaczyć aktorski film Miyazakiego. To poczucie cudu i fantazji, które zawsze wprowadza w swojej twórczości jest czymś, co chciałbym zobaczyć.

Przypomnijmy, że Nintendo ogłosiło w listopadzie plany stworzenia kinowego filmu aktorskiego The Legend of Zelda. Za scenariusz odpowiada Derek Connolly (Jurassic World). Od 1986 roku powstało ponad 25 gier osadzonych w tym świecie, które zazwyczaj się skupiały na bohaterze imieniem Link. Używając potężnego miecza, walczy wspólnie z księżniczką Zeldy, aby chronić ich krainę przed mrocznymi siłami.

- To będzie kapitalne. Całe moje życie dążyło do tej właśnie chwili. Dorastałem z Zeldą i jest to dla mnie najważniejsza seria. Nie robimy tego, bo możemy. Chcemy zrobić, aby było to naprawdę wyjątkowe.

Twórca tłumaczy, że gdy skończy postprodukcję Królestwa Planety Małp, która trwa w Nowej Zelandii, zamierza chwilę odpocząć, a potem w pełni wejść w uniwersum Zeldy. Liczy, że da fanom to, na co liczą i zarazem wprowadzi do tego świata osoby, które nie znają gier. Jego zdaniem to jest też cel Nintendo, by przedstawić wielu widzom świat, który istnieje od prawie 40 lat.