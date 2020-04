The Longest War - plakat i klip promujące film Showtime od twórców Homeland

The Longest War to film dokumentalny stacji Showtime, który przedstawia długą i moralnie skomplikowaną historię CIA w Afganistanie od lat 80. XX wieku do chwili obecnej poprzez przekonujące relacje z pierwszej ręki oficerów CIA i innych kluczowych urzędników amerykańskich. Jedną z osób przedstawionych w dokumencie jest Lisa Maddox, oficer terenowa w Afganistanie, która dołączyła do społeczności wywiadowczej po tym, jak był świadkiem ataku z 11 września na Pentagon. Jednak teraz kwestionuje skuteczność tej wojny. Zadebiutował klip z filmu, który możecie obejrzeć poniżej.

Reżyserem produkcji jest nagrodzony Emmy Greg Barker, a Alex Gansa i Howard Gordon (Homeland) są producentami wykonawczymi projektu.

materiały prasowe

The Longest War - premiera filmu na antenie Showtime 19 kwietnia zaraz po premierze przedostatniego odcinka Homeland.