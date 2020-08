The Lord of the Rings: Gollum także na PS4, Xbox One i… Nintendo Switch

materiały prasowe

The Lord of the Rings: Gollum zapowiadane było jako gra na nową generację konsol. Tytuł ten miał trafić na PC, PS5 oraz Xbox Series X i wiele osób liczyło na to, że produkcja ta w pełni wykorzysta moc oferowaną przez te urządzenia. Teraz jednak doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji - twórcy ujawnili, że Gollum pojawi się również na poprzedniej generacji - PS4, Xbox One, a także… Nintendo Switch. Można spodziewać się, że deweloperzy i wydawca zdecydowali się na taki krok, by nie rezygnować z ogromnej bazy potencjalnych klientów z tymi właśnie sprzętami.

Przypominamy, że The Lord of the Rings: Gollum to trzecioosobowa, przygodowa gra akcji z naciskiem na skradanie, a nie walkę. Rozgrywka połączy eksplorację kolejnych lokacji, unikanie przeciwników oraz odwracanie ich uwagi, a także wybory moralne. Pojawiły się nawet pewne porównania do serii Prince of Persia - produkcja Daedalic Entertainment również ma zaoferować elementy zręcznościowe, takie jak bieganie po ścianach itp.