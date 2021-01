The Lord of the Ring: Gollum zmienia datę premiery. W tym roku nie zagramy...

materiały prasowe

Daedalic Entertainment poinformowało, że łączy siły z NACON w sprawie współpracy wydawniczej i dystrybucyjnej gry The Lord of the Rings: Gollum. Jednak nie ta informacja dla fanów wyczekujących na produkcję jest najważniejsza. Jednocześnie poinformowano, że nadchodząca produkcja się spóźni.

Tytuł ten miał zadebiutować na rynku w bliżej nieokreślonym terminie w tym roku, jednak o premierze w 2021 roku możemy zapomnieć. Nowe ogłoszone okienko wydawnicze dla gry to rok 2022. Twórcy nie wdawali się w szczegóły i nie podali żadnych powodów takiego opóźnienia. Zapewniono jedynie, że chcą być pewni, iż tytuł ten spełni oczekiwania graczy.

The Lord of the Rings: Gollum zostało zapowiedziany na obecną oraz poprzednią generację konsol, a także PC i Nintendo Switch. Jednak biorąc pod uwagę, że data premiery gry została opóźniona, można domniemywać, że wersja gry na PS4 i XBO może się nie ukazać.