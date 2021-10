The Lost Daughter - zwiastun filmu Netflixa. Kolejna wybitna rola Olivii Colman?

fot. Netflix

Film The Lost Daughter jest inspirowana książką o tym samym tytule autorstwa Eleny Ferrante. Opowiada historię Ledy, której córki opuściły dom, a ona sama próbuje poradzić sobie z samotnością. Decyduje się na wycieczkę nad morze w małym nadmorskim miasteczku na południu Włoch. Po kilku dniach spotyka jednak kobietę imieniem Nina, której rodzina zachowuje się niepokojąco. Intymne wydarzenie pomiędzy kobietami powoduje u bohaterki powrót traumatycznych wspomnień związanych z jej macierzyństwem oraz wyborami z przeszłości, które sprawiły jej rodzinie liczne problemy. Pozornie spokojna opowieść o kobiecie odkrywającej się na nowo, staje się okrutną konfrontacją z niespokojną przeszłością.

The Lost Daughter jest reżyserskim debiutem Maggie Gyllenhaal, która napisała również scenariusz do filmu. W główną bohaterkę wciela się Olivia Colman. W pozostałych rolach występują: Jessie Buckley, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Ed Harris, Oliver Jackson-Cohen, Dagmara Domińczyk, Jack Farthing oraz Alba Rohrwacher.

Do sieci trafił zwiastun dramatu, który miał premierę na festiwalu filmowym w Wenecji. Zyskał tam uznanie krytyków, otrzymując same pozytywne recenzje. Mówi się, że występ Colman może przynieść jej nominację do Oscara i innych nagród. Film trafi do wybranych kin 17 grudnia, a następnie zadebiutuje na Netflixie 31 grudnia 2021 roku.

The Lost Daughter - zwiastun