Wszystko, co lśni - zwiastun miniserialu. Eva Green i gorączka złota w Nowej Zelandii

fot. BBC

The Luminaries to serial kostiumowy współprodukowany przez brytyjskie BBC i nowozelandzkie TVNZ. Projekt oparty jest na książce Wszystko, co lśni z 2014 roku.

W oficjalnym opisie opublikowanym przez BBC czytamy, że to epicka historia o miłości, morderstwie i zemście osadzona w Nowej Zelandii podczas gorączki złota.

W obsadzie są Eva Green, Himesh Patel, Marton Csokas, Callan Mulvey i Eve Hewson. Autorką scenariusza jest Eleanor Catton, czyli pisarka odpowiedzialna za pierwowzór literacki. Miniserial ma 6 odcinków i jest to zamknięta historia.

The Luminaries - zwiastun

The Luminaries - premiera światowa w Nowej Zelandii odbyła się 17 maja. Miniserial trafi na brytyjskie ekrany wkrótce. Data polskiej premiery nie jest znana.