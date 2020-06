Mafia: Edycja ostateczna – remake pierwszej części wygląda świetnie! Oto fabularny zwiastun

2K Games

Mafia: Edycja Ostateczna, czyli remake Mafia: The City of Lost Heaven, będzie doskonałą okazją, by powrócić do tej kultowej produkcji lub nadrobić zaległości sprzed lat. O tym, że taki projekt powstaje wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, ale początkowo pokazano jedynie krótki i nie zdradzający zbyt wiele teaser. Dopiero teraz otrzymaliśmy nieco bardziej konkretne wideo. To fabularny zwiastun, który pozwala zapoznać się ze zmianami w zakresie oprawy graficznej.

Materiał zaprezentowano na PC Gaming Show i przedstawia on zarys przedstawionej w Mafii historii. Współczesna grafika wygląda świetnie, a przy tym nie pozbawiła gry jej największej zalety, czyli wyjątkowego klimatu.

Mafia: Edycja ostateczna zadebiutuje 28 sierpnia 2020 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra dostępna będzie w sprzedaży zarówno osobno, jak i jako część pakietu Mafia Trilogy.

