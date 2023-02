The Machine - szalony zwiastun komedii. Mark Hamill ze Star Wars klnie, bierze narkotyki i bije Ruskich

fot. materiały prasowe

The Machne to komedia pełna akcji inspirowana historią Berta Kreischera, o którym pod koniec lat 90. w USA pisano opowieść stającą się amerykańskim mitem. Rzekomo młody student spędził wówczas semestr w Rosji, w której imprezował jak szalony i razem z lokalnym gangsterem obrabował pociąg. Film jest fikcyjną i szaloną kontynuacją tych wydarzeń i rozgrywa się wiele lat później. Całość stała się popularna dzięki stand upowi Kreischera, który stał się wiralem w 2016 roku.

The Machine - zwiastun dla dorosłych

The Machine - opis fabuły

Historia rozgrywa się 23 lata po opowieść, która podobno naprawdę miała miejsce. Bert (w tej roli prawdziwy Bert Kreischer) musi zmierzyć się z rodzinnym kryzysem, gdy na imprezę przybywa jego ojciec (Mark Hamill). Niespodziewanie jego przeszłość powraca, by kopnąć go w tyłek. Rosyjska gangsterka (Iva Babić) porywa Berta i jego ojca do Rosji. Tam duet bohaterów musi przeżyć w momencie, gdy w socjopatycznej rosyjskiej rodzinie przestępczej dochodzi do wojny.

W obsadzie są także Robert Maaser, Stephanie Kurtzuba, Jessica Gabor, Rita Bernard Shaw, Nikola Đuričko, Oleg Taktarov, Amelie Villers oraz Mercedes de la Cruz .

The Machine - premiera w USA odbędzie się 25 maja 2023 roku.