Sisu - zwiastun fińskiego akcyjniaka. Co by było, gdyby John Wick z psem mordował nazistów?

fot. materiały prasowe

Sisu miało światową premierę we wrześniu 2022 roku na festiwalu filmowym w Toronto. Zebrał on 100% pozytywnych recenzji i nie da się znaleźć w sieci negatywnej opinii. Średia ocen to 8/10. Powoli rozkręca się międzynarodowa promocja, którą zajmuje się Lionsgate, czyli studio odpowiedzialne za Johna Wick. Wypuszczono do sieci krwawy zwiastun tylko dla widzów dorosłych.

Sisu - zwiastun dla dorosłych

Sisu - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w ostatnich dniach II wojny światowej i skupia się na samotnym poszukiwaczu złota (Jarma Tommila), który natrafia na grupę wycofujących się nazistów w północnej Finlandii. Gdy kradną jego złoto, szybko zdają sobie sprawę, że nie trafili na zwykłego człowieka. Były komandos zaczyna się z nimi rozprawiać i staje się jednoosobowym oddziałem egzekucyjnym.

Sisu - premiera w USA odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku. Data premiery w Polsce nie jest znana.