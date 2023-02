Egzorcysta papieża - zwiastun horroru. Russell Crowe kontra demon

fot. materiały prasowe

Egzorcysta papieża to film inspirowany aktami prawdziwego człowieka pracującego w Watykanie, Gabriela Amortha. Twierdził on, że przeprowadził tysiące egzorcyzmów, co też opisywał w wydanych książkach. W rolę tej postaci wciela się Russell Crowe. Film idzie wytyczonym szlakiem serii Obecność, która też inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami.

Za kamerą stoi Julius Avery, znany z filmu Operacja Overlord. Za scenariusz odpowiadają: Evan Spiliotopulos (Sanktuarium), R. Dean McCreary oraz Chester Hastings.

Egzorcysta papieża - zwiastun

Egzorcysta papieża

Egzorcysta papieża - o czym jest film?

Jest to historia o włoskim księdzu Gabrielu Amorth, który przeprowadzał egzorcyzmy dla Watykanu.

W obsadzie są także Daniel Zovatto (Lady Bird), Alex Essoe (The Midnight Club), Franco Nero (Django Unchained) oraz Ralph Ineson (The Northman) jako głos demona.

Egzorcysta papieża - premiera w USA odbędzie się 7 kwietnia 2023 roku. W polskich kinach film obejrzymy 12 kwietnia 2023 roku.