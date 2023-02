The Mandalorian - powrót ważnej postaci w 3. sezonie. Disney+ zdradził spoiler

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

W 3. sezonie The Mandalorian powróci Boba Fett. Ta informacja do tej pory nie była oficjalnie komunikowania i jest traktowana jako spoiler. To jednak nie przeszkodziło wrzucić tę informację na oficjalne konto Star Wars w Hongkongu. Szczegóły fabuły w związku z występem Fetta nie są znane. Trailer sugerował wyprawę na Tatooine, więc nie jest wykluczone, że Din i Grogu tam się z nim spotkają.

Na ten moment nie wiadomo, czy powstanie 2. sezon serialu Księga Boby Fetta ani jaki jest plan dla tej postaci. Przypomnijmy, że w tym serialu pojawili się Din Djarin oraz Grogu. To tam powrócili do siebie po rozłące z finału 2. sezonu The Mandalorian. Twórca hitu Jon Favreau zdaje sobie sprawę, że nie każdy widz The Mandalorian obejrzy Księgę Boby Fetta.

The Mandalorian - spot

Wideo ma kilka nowych scen.

The Mandalorian - sezon 3

The Mandalorian - o czym jest 3. sezon?

Jest dość intrygujący oficjalny opis fabuły, który brzmi następująco: Din Djarin znów podróżuje z Grogu. Podczas ich wyprawy spotykają nowych wrogów, ale też starych sojuszników. W tym czasie Nowa Republika z trudem stara się próbować odciągnąć galaktykę od jej mrocznej historii.

The Mandalorian - premiera 3 sezonu już 1 marca w Disney+.