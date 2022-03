The Mandalorian 3 - kogo gra Christopher Lloyd? Teoria sugeruje postać z kultowej książki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kogo gra Christopher Lloyd w 3. sezonie The Mandalorian? Najpopularniejsza i najczęściej udostępniana teoria sugeruje,że miałby wcielić się w samego Joruusa C'baotha, którego fani doskonale znają z książki Dziedzic Imperium autorstwa Timothy'ego Zahna. W niej też poznaliśmy klona mistrza Jedi Jorusa C'baotha, który oszalał żyjąc przez lata w izolacji. Był on potężnym użytkownikiem Ciemnej Strony Mocy i obsesyjnie chciał ucznia, któremu mógłby przekazać wiedzę. W książce chciał, aby to były dzieci Hana i Lei, czyli Jacen i Jaina Solo.

The Mandalorian - Joruus C'baoth w 3. sezonie?

Według teorii twórcy The Mandalorian mieliby wziąć tę powiązaną z Thrawnem postać i połączyć ją z fabułą tej części uniwersum. Din Djarin mógłby na niego trafić w ruinach Mandalory lub w placówce klonerów należącej do Imperium. Kiedy klon C'baotha spotkałby Dina i Grogu, obsesyjnie chciałby trenować młodego Jedi. Jako że Djarin nie zna się na temacie Jedi i Sithów, mógłby się na to zgodzić i zabrać go ze sobą. Gdy jednak sprawy wymkną się spod kontroli, wówczas potrzebowałby pomocy Ahsoki lub Luke'a.

W książkach klon Jorusa został zabity przez Skywalkera, ale z uwagi na rozwój tej części uniwersum, fani sądzą, że w tym miejscu rolę odegrałaby Ahsoka Tano. To by po raz kolejny mogło zostać wykorzystane jako zapowiedź jej serialu, bo dzięki temu, że w książce był on związany z Thrawnem, mogłaby więcej dowiedzieć się o Wielkim Admirale, na którego poluje.

Spekulacje jednak idą dalej. Według plotek wiemy, że w 3. sezonie The Mandalorian pojawią się czerwoni pretorianie, których widzieliśmy w Ostatnim Jedi. Strzegli Snoke'a. Ci jednak mają hełmy bliższe Mandalorianom. Teoria więc mówi, że jako użytkownik Mocy nowy Jorus również mógłby ich mieć. Spekuluje się, że C'baoth mógłby być wcześniejszą wersją Snoke'a i stąd też podobna grupa strażników.

Na razie to teoria i spekulacja. Przecieków na temat roli Christophera Lloyda nie ma. 3. sezon The Mandalorian nie ma daty premiery.

